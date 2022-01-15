تعرف إلى «موسم الشبط» في السعودية

المصدر: الرياض - وكالات

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ذكر الباحثون في مجال الطقس أن اليوم السبت هو أول أيام موسم «الشبط» في المملكة العربية السعودية بعد توديع آخر أيام «المربعانية» يوم أمس الجمعة.

وقال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني في تغريدة على حسابه في «تويتر» إن عدد أيام موسم «الشبط» هو 26 يوماً تبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج بـ«برد البطين». وينقسم «الشبط» إلى نجمين هما «النعائم» و«البلدة»، مدة كل منهما 13 يوماً. وأول نجم منه هو «النعائم» حيث يزداد خلاله البرد والصقيع حينهما تهب الرياح.

وأوضح الحصيني أن هذه الرياح «أصلها سيبري أو قطبي»، بينما لا يزرع خلال «الشبط» المزارعون شيئاً لشدة برودته، ويحرصون على اهتمامهم بالأشجار القائمة. وتوقّع أن يتزامن مع دخول «الشبط» موجة برد.

من جهته، قال أستاذ المناخ سابقاً في جامعة القصيم ومؤسس ورئيس «لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية» (تسميات)، د.عبدالله المسند إن «اليوم هو السابع من الحالة المطرية».

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن «كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من المملكة تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها في يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى».



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