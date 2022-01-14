الإمارات ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن إدانة احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة "الروابي"

المصدر: عواصم - وكالات

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رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن اليمن، الذي أدان فيه احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة «الروابي»، والتي ترفع علم الإمارات، والذي يطالب فيه بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها، والذي أكد فيه أيضاً أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر.

ودعا مجلس الأمن، في وقت سابق الجمعة، في بيان تم تبنيه بالإجماع، إلى الإفراج الفوري على سفينة الشحن المدنية «الروابي»، والتي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر، والتي استولت عليها ميليشيا الحوثي قُبالة ميناء الحُديدة اليمني.

وندد البيان، الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز باخرة الشحن «الروابي».

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الـ 15 يؤكدون أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

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