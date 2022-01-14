مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري عن سفينة «الروابي»

المصدر: عواصم - وكالات

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دعا مجلس الأمن، اليوم، في بيان تم تبنيه بالإجماع، إلى الإفراج الفوري على باخرة الشحن المدنية «الروابي»، والتي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر، والتي استولت عليها ميليشيا الحوثي قُبالة ميناء الحُديدة اليمني. وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز باخرة الشحن «الروابي».

وأضاف البيان أن أعضاء المجلس الـ15 يؤكدون أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

وكانت الإمارات أدانت عملية القرصنة واستيلاء الحوثيين في 3 يناير الجاري على باخرة الشحن المدنية «الروابي».

وقالت معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «نُدين بأشد العبارات قرصنة الحوثيين للباخرة المدنية «الروابي» قُبالة ميناء الحُديدة، باعتباره تصعيداً خطيراً ضد سلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما يستوجب موقفاً رادعاً من مجلس الأمن».

وأضافت: «نشكر كافة الدول التي أصدرت بيانات استنكار حول حادثة القرصنة». كما طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في وقت سابق أيضاً بالإفراج الفوري عن الباخرة المدنية «الروابي»، مشدداً على إدانة الجامعة الكاملة لهذا العمل، واعتباره من أعمال القرصنة البحرية.

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