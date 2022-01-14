«أمن الخليج العربي 3».. اكتمال وصول القوات المشاركة في التمرين

المصدر: الرياض - واس وكونا

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اكتمل، أمس، وصول القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 3» بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ووصلت القوات المشاركة من الدول الأعضاء بكامل عناصرها البشرية ومعداتها الأمنية التخصصية، استعداداً لانطلاق التمرين، الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني، ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجهوزية للأجهزة الأمنية؛ لمواجهة الأزمات والحالات الطارئة، والتصدي لجميع التهديدات والأخطار التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» وصول قوة أمنية مشكلة من عدة قطاعات بوزارة الداخلية الكويتية إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في فعاليات (أمن الخليج العربي 3).

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