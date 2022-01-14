مصرع عاملَين في حريق بمصفاة ميناء الأحمدي في الكويت

المصدر: كونا

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أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريقاً في وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي أسفر عن وفاة عاملين اثنين وإصابة عشرة آخرين من عمالة المقاول من الجنسية الآسيوية بحروق متفاوتة الدرجة.

وأكد عاهد الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح اليوم.

وقال إن الحريق وقع أثناء عمليات الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مؤكداً أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي.

وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ومن ثم تم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج.

وأعرب الخريف عن أسفه وتعازيه لذوي العاملَين المتوفيين، راجياً للمصابين في هذا الحريق الشفاء العاجل.

وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة.

وأشار إلى أن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمد الفارس، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة وفاء الزعابي، والرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية») وليد البدر، وعدداً من قيادات الشركة حضروا على الفور إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.

وقال إن الشركة ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وأكد الخريف حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها، بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقاً للخطط المرسومة.

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