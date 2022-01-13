عبد الله بن زايد ووزير الخارجية الصيني يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال هاتفي، مع وانغ يي، مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية علاقات الصداقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

واستعرض سموه ووزير الخارجية الصيني مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتعاون والتنسيق الوثيق بين البلدين في هذا الملف، وأهمية دعم الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تداعيات الجائحة على مختلف الأصعدة.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، عمق علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، والحرص على تعزيز مسارات التعاون الاستراتيجي وتطويرها على مختلف المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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