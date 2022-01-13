وصول القوة الشرطية الإماراتية إلى السعودية للمشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي 3"

المصدر: وام

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وصلت إلى المملكة العربية السعودية "القوة الشرطية لدولة الإمارات العربية المتحدة " المشاركة في التمرين التعبوي الخليجي المشترك للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية " أمن الخليج العربي 3 " الذي تستضيفه المملكة بمنطقة عمليات التمرين بالمنطقة الشرقية.

و أكد العميد الدكتور سالم عبدالله الحبسي عضو اللجنة العليا و لجنة القيادة والسيطرة جاهزية واستعداد القوة للمشاركة في التمرين وأن الجميع يطمحون إلى تحقيق التطلعات المشتركة للدول الأعضاء، ورفع مستوى التنسيق والتعاون الميداني بين المشاركين تنفيذا لأهداف التمرين، واستمرارا لتطوير العمل الأمني وقدرات العناصر الشرطية والأمنية في التعامل مع الأزمات والطوارئ.

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