ميقاتي يشكر الإمارات على الاهتمام الدائم بلبنان

المصدر: البيان

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أعرب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن شكره لدولة الإمارات ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على اهتمامه الدائم بلبنان.

جاء ذلك خلال افتتاح ميقاتي، صباح اليوم، مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي - اللبناني الاستشفائي لمعالجة مرضى كورونا عند واجهة بيروت البحرية.

وجال على المركز الذي تبرعت به الإمارات، يرافقه وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، والوزير السابق الدكتور غطاس خوري، والطاقم الطبي في المستشفى، وعدد كبير من الإعلاميين.

وقال ميقاتي، في كلمة ألقاها، حسبما أفادت رئاسة مجلس الوزراء عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «من هذا الموقع، أنظر إلى الخارج وأرى معالم النكبة الكبيرة التي أصابت بيروت في 4 آب 2020، وفي هذا المكان نفتتح مركز سمو الشيخ محمد بن زايد لمعالجة أمراض كورونا. الشكر الكبير لدولة الإمارات العربية، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد شخصياً على هذا العطاء، وعلى اهتمامه الدائم بلبنان».

وأكد أن «لبنان لا يمكن أن ينسى أن الإمارات تحسن العطاء وتزرع المحبة من دون أي مقابل. الشكر الكبير لسمو الشيخ محمد، وطبعاً لا يمكن أن ننسى أن هذا المستشفى بالذات كان بمسعى حميد وطيب من دولة الرئيس سعد الحريري الذي أوجه له تحية من هذا المكان، وليته كان معنا، ولكن بإذن الله سيكون قريباً بيننا في بيروت».

ونوَّه بالجهد الكبير الذي يقوم به وزير الصحة فراس الأبيض باحتراف ومهنية كاملة من حيث عمله كطبيب وأدائه كوزير، داعياً المواطنين اللبنانيين إلى التقيد بالإرشادات الصحية.

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