الإمارات.. تدعم جهود كازاخستان للحفاظ على أمنها واستقرارها

المصدر: أبوظبي - وام - نور سلطان - وكالات

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أكّدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام، التطورات الأخيرة في كازاخستان الصديقة، مشددة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد بشكل عاجل. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، دعم دولة الإمارات لجهود كازاخستان في الحفاظ على أمنها واستقرارها، وذلك ضمن إطار المؤسسات وسيادة القانون والدستور، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب الكازاخي.

في غضون ذلك، أبلغ الرئيس الكازاخي، قاسم توكاييف، نظيره الروسي، فيلاديمير بوتين، أمس، بأن الوضع في بلاده يتجه إلى الاستقرار، وقالت الرئاسة الروسية في بيان: إن توكاييف أخطر بوتين بأن الوضع في كازاخستان يتجه إلى الاستقرار.

في الأثناء، اعتقلت السلطات الكازاخية قائد لجنة الأمن الوطني السابق كريم ماسيموف، بتهمة الخيانة العظمى، بعد إقالته في أعقاب أعمال الشغب في البلاد، وفقاً لما ذكرته لجنة الأمن، أمس، دون الخوض في التفاصيل، وقالت لجنة الأمن الوطني، في بيانها، إن مديرها السابق اعتقل بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى، مضيفة:«إنه تم اعتقال مسؤولين آخرين للاشتباه بالخيانة».

على صعيد متصل، أفاد ناطق بأن رئيس كازاخستان السابق، نورسلطان نزاربييف، الذي تولى مقاليد الأمور لسنوات طويلة، لم يغادر البلاد رغم الاضطرابات، وغرد الناطق أديوس أوكيباي عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «لا يزال زعيم الأمة في العاصمة الكازاخية نور سلطان».

ودعا نزاربييف، الشعب إلى دعم الحكومة لمواجهة أزمة تضع البلاد على صفيح ساخن. وكتب الناطق باسم الرئيس السابق، أديوس أوكيباي، يقول في تغريدة عبر «تويتر»، إن نزار باييف يدعو جميع الكازاخيين إلى الاصطفاف حول رئيس كازاخستان، للسماح له بتجاوز هذه الأزمة وضمان وحدة البلاد.

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