رئيس الوزراء الصومالي يعتذر للإمارات

المصدر: البيان

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قدَّم رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم، اعتذاره لدولة الإمارات عن الحادث الذي وقع في مطار مقديشو في أبريل 2018.

جاء ذلك خلال استقباله في المطار طائرة تحمل مساعدات إنسانية أرسلتها الإمارات لتخفيف معاناة الشعب الصومالي المتضرر من الجفاف.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي، وفق بيان صادر عن مكتبه، بتسليم المبالغ التي تمت مصادرتها خلال تلك الحادثة سيتم تسليمها إلى دولة الإمارات في أسرع وقت ممكن.

وأشاد رئيس الوزراء الصومالي بالدور الإنساني الإماراتي الهادف لتخفيف معاناة الشعب الصومالي، وقدَّم شكره وتقديره لدولة الإمارات على جهودها المستمرة في دعم الشعب الصومالي في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية.

وأكد رئيس الوزراء الصومالي أنه عازم على تعزيز العلاقات التاريخية طويلة الأمد بين البلدين الشقيقين.

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