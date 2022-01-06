واشنطن تدين استيلاء الحوثي على سفينة ترفع علم الإمارات

المصدر: (نيويورك ــ وام)

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دانت الولايات المتحدة استيلاء الحوثيين، الأحد الماضي، على سفينة شحن، تحمل علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: «هذا الإجراء الحوثي الغاشم يتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي». وأضاف: «تأتي تصرفات الحوثيين تلك في وقت ينبغي على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد، والعودة إلى محادثات سياسية شاملة»، وحض برايس الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين، ووقف كل أعمال العنف، التي تعيق العملية السياسية، لإنهاء الحرب في اليمن.

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