أمريكا تدين استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن التي ترفع علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية

المصدر: وام

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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استيلاء الحوثيين في 2 يناير الجاري على سفينة شحن تحمل علم الإمارات قبالة سواحل الحديدة اليمنية.

اعتبر نيد برايس المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان له: "هذا الإجراء الحوثي الغاشم يتعارض مع حرية الملاحة في البحر الأحمر و يهدد التجارة الدولية والأمن الإقليمي".

وقال برايس: "تأتي تصرفات الحوثيين تلك في وقت ينبغي على جميع الأطراف فيه خفض التصعيد والعودة إلى محادثات سياسية شاملة.. وحث الحوثيين على الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها سالمين و وقف كل أعمال العنف التي تعيق العملية السياسية لإنهاء الحرب في اليمن".

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