جبل اللوز في منطقة تبوك بالسعودية يتوشّح بالبياض الناصع.. فيديو

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

غطت الثلوج جبل اللوز بمنطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية. وشهدت المنطقة مؤخرا هطول أمطار وانخفاضا شديدا في درجات الحرارة ليتهاطل بعد ذلك الثلج.

وكان المركز السعودي للأرصاد الجوية قد نشر تحذيرا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن توقعات بتساقط الثلوج، تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على جبل اللوز ومركز علقان، بحسب "يورونيوز"

واكتسى الجبل باللون الأبيض، وهو ما زاد من جمال المنطقة وشجع عددا من سكان تبوك على الخروج للاستمتاع بتلك الأجواء في أعلى قمم جبل اللوز، ولم يتردد البعض منهم في ممارسة رياضة التزلج واغتنام الفرصة "النادرة" قبل ذوبان الثلوج.

وجاء عدد من عشاق الطبيعة من مناطق بعيدة، وشوهدت سيارات تحمل لوحات ترقيم قطرية، لالتقاط صور للثلوج التي تهاطلت على قمم جبل اللوز.

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