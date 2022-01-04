التحالف يعترض 5 طائرات مسيّرة استهدفت الأراضي السعودية

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أعلنت قوات التحالف العربي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت 5 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة، بحسب "سكاي نيوز. عربية".

وقال التحالف إن الطائرات المسيّرة أطلقت من العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرا إلى أنه يراقب مصادر التهديد لتدميرها وتحييدها.

وأضاف أن الخيارات العملياتية مطروحة استجابة للتهديد وردع سلوك الميليشيا العدائي.

وكان التحالف قد نشر صباح أمس الاثنين، لقطات لتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية في المملكة، مساء أول أمس الأحد.

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