التعاون مع الإمارات عزز قدراتنا في مجال الأقمار الصناعية

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

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قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء البحرينية د.محمد إبراهيم العسيري: إن التعاون الوثيق بين مملكة البحرين ودولة الإمارات أسهم في بناء القدرات الوطنية في مجال تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية، وأسس لتشكيل أول نواة من الخبراء البحرينيين في مجال الأقمار الصناعية «فريق البحرين للفضاء»، وتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي.

وأشار العسيري في حديث لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، إلى أن التعاون بين البحرين والإمارات قائم على أسس متينة مبنية على علاقات وطيدة وأواصر قرابة وصداقة، تجمع البلدين عبر عقود من الزمن، وما تعاون الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء إلا مثال على ذلك ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين، واستكمالاً لما أسّسه الآباء والأجداد، ومواصلة لمسيرة حافلة بالإنجازات لما في خير البلدين والشعبين.

ضوء 1

وأكد العسيري أن هنالك سعياً للعمل على بناء محطة فضائية أرضية، لتكون الأولى من نوعها في المملكة لتمكين الهيئة من التواصل مع أقمارها الصناعية، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين أثمر الكثير من النتائج المتميزة ومنها «ضوء 1» من خلال الإطلاق الناجح لأول قمر صناعي مشترك بين البلدين، مضيفاً: إن التعاون الوثيق بين الهيئة والوكالة أسهم في بناء قدرات المملكة في مجال تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية، كما أسس لتشكيل أول نواة من الخبراء البحرينيين في مجال الأقمار الصناعية (فريق البحرين للفضاء)، وتأسيس المجموعة العربية للتعاون الفضائي، ناهيك عن تبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق المستمر والدعم المتبادل على كافة الأصعدة وفي كافة المحافل.

وقال العسيري: إن العديد من الدول العربية لها حضور مشرف في ميدان الفضاء، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أبهرت العالم بمسبار الأمل، الذي حقق العديد من الاكتشافات العلمية في الكوكب الأحمر ولا يزال يبهرنا بإنجازاته، وما سبقه من تصميم وإطلاق أقمار صناعية ذات تقنيات متقدمة بأيد إماراتية، وما تبعه من الإعلان عن المهمات الفضائية القادمة، ومنها مسبار لدراسة كوكب الزهرة، ومجموعة من الأجرام الفضائية في حزام الكويكبات في مجموعتنا الشمسية، كما أنها أسست لريادة الفضاء بشكل مستدام، من خلال إرسال أول رائد فضاء عربي مسلم إلى محطة الفضاء الدولية وتجهز عدد جديد من رواد الفضاء لمهمات قادمة، ومن بينهم أول رائدة فضاء عربية مسلمة.

مكانة

وللإشارة إلى تعزيز الإمارات مكانتها في مجال علوم الفضاء، تطرق لاستضافتها مؤتمر ومعرض الفضاء العالمي سنوياً، ونجاحها في استضافة أكبر مؤتمر ومعرض دولي في قطاع الفضاء، وهو مؤتمر الملاحة الفضائية في أكتوبر الماضي.

مذكرة تفاهم

ترتبط الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمذكرة تفاهم مع وكالة الإمارات للفضاء، وفرص تنفيذ مشاريع تعاون مشتركة بين الجانبين قائمة، كما أن الهيئة تشارك في أحد المشاريع المشتركة، التي تشرف على تنفيذها الوكالة، وهو مشروع القمر الصناعي 813.

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