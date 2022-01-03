سلطنة عُمان تعلق الدراسة وتؤجل الامتحانات غداً

المصدر: البيان

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قررت وزارة التربية والتعليم في سلطنة عُمان تعليق الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة في جميع المحافظات باستثناء محافظتي ظفار والوسطى وتأجيل الامتحانات المقررة ليوم غد "الثلاثاء"، نظرًا لتأثر محافظات السلطنة بالمنخفض الجوي (أخدود العزم). بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت الوزارة أن الطلبة سيستأنفون امتحاناتهم يوم "الاربعاء". وسيتم ترحيل امتحانات يوم الثلاثاء إلى اليوم الذي يلي آخر امتحان وفق الجداول السابقة المعتمدة بكل مديرية.

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