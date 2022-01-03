قوات التحالف: مليشيا الحوثي تختطف سفينة شحن تحمل علم الإمارات

المصدر: وام

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أعلن العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " عن تعرض سفينة الشحن ذات النداء "روابي"وتحمل علم دولة الإمارات للقرصنة والاختطاف عند الساعة /23:57/ من مساء يوم أمس الأحد 02 يناير 2022م أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأوضح العميد المالكي - في بيان لقوات التحالف - أن سفينة الشحن "روابي" كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى إلى ميناء جازان وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وأضاف أن حمولة السفينة من المستشفى الميداني تشمل عربات الإسعافات، ومعدات طبية، وأجهزة اتصالات، وخيام، ومطبخ ميداني، ومغسلة ميدان، وملحقات مساندة فنية وأمنية.

وبيّن أن عملية القرصنة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية تمثل تهديداً حقيقياً لخطر المليشيا الحوثية الإرهابية على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وشدد على أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتحمل المسؤولية الكاملة نتيجة فعلها الإجرامي بقرصنة السفينة وانتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودليل سان ريمو بشأن القانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة للبحار.

وقال المالكي :" على المليشيا الحوثية إخلاء سبيل السفينة بصفة فورية وإلا ستتخذ قوات التحالف كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانتهاك بما فيها استخدام القوة عند الاقتضاء".

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