الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف السعودية

المصدر: أبوظبي - وام ، عدن، الرياض - وكالات

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أعربت الإمارات، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية، استهداف المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال ثلاث طائرات مسيّرة اعترضتها قوات التحالف.

واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنّ هذا الاستهداف يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين ما يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجدّدت الوزارة، تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان، أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

خسائر حوثية

في الغضون ، أعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 10 عمليات استهداف ضد الميليشيا في محافظة مأرب أول من أمس، موضحاً أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت 70 إرهابياً. كما أفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، أمس، بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا ، جراء قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات لهم شمالي مديرية عبس غربي محافظة حجة.

وأشار المركز إلى أنّ قوات الجيش مسنودة بألوية العمالقة، تواصل التقدم في جبهات القتال غربي شبوة، وسط ما وصفه بانهيار واسع في صفوف الحوثيين.كما أعلنت القوات المشتركة، تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في المرحلة الأولى من عملية «إعصار الجنوب» بشبوة.

وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة، بمقتل العشرات من ميليشيا الحوثي وإصابة مئات آخرين، في المرحلة الأولى من عملية استعادة السيطرة على شبوة بينما احرقت ميليشيا الحوثي عدد من منازل معارضين لها في جنوب الحديدة بعد أسابيع من تنفيذ القوات المشتركة عملية إعادة انتشار في المدينة وضواحيها.‎‎

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