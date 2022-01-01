الألعاب النارية تزيّن موسم الرياض احتفاء برأس السنة.. فيديو

المصدر: الرياض – عصام الدين عوض

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تزينت سماء منطقة الرياض ونتروندرلاند والبوليفارد بالألعاب النارية احتفاء بليلة رأس السنة الميلادية والتي تم إطلاقها مع الدقائق الأولى لانطلاق العام الجديد وسط اقبال كثيف من مئات الزوار من مختلف الجنسيات ، حيث أضفت فعاليات الألعاب النارية عنصر الدهشة لزوار موسم الرياض الذين اجتمعوا باكرا لمشاهدتها.

تشكيلات فنية

وانطلقت الاحتفالات في تشكيلات فنية بديعة لتزين اللحظات الأولى من العام الجديد وتبهر الآلاف من الزوار والمحتفلين بمنطقتي الرياض ونتروندرلاند والبوليفارد اللتين كانتا وجهة لعشاق الاحتفالات، حيث سادت أجواء ممتعة وصاخبة على أنغام الموسيقى والأضواء. وانعكست الألوان والإضاءات لتشكل مع الألعاب النارية لوحة جمالية أبدعتها أنامل فنية كانت خير استقبال للعام الجديد.

بهجة

وانطلقت العروض النارية المبهرة في إطار تدابير وإجراءات احترازية حتى تضفي أجواء خاصة من البهجة والمتعة لتواكب احتفالات رأس السنة الصاخبة وتجسد روح الفخامة والرقي التي تتمتع بها المنطقتان، حيث احتفى آلاف الزوار من جميع الجنسيات بالأجواء الكرنفالية تحت مظلة الألعاب النارية التي حفرت في ذاكرتهم ومضات من النور من الصعب نسيانها في قلب مدينة الرياض النابض بالحياة في لحظات شهدت ولادة عام جديد يملؤه الأمل والتفاؤل والانطلاق.

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