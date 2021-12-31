الكويت تضبط 9 ملايين حبة كبتاغون معدة للتهريب من لبنان داخل البرتقال

المصدر: وام

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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن تمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والتعاون مع القوى الأمنية اللبنانية من ضبط 9 ملايين حبة من المؤثرات العقلية نوع "كبتاغون" كانت معدة للتهريب من لبنان الى الكويت تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل ثمار البرتقال.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية انه وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدولة الكويت من مصدر سري تفيد بوجود شحنة "كبتاغون" سوف تهرب من لبنان إلى دولة الكويت في شحنة فواكه برتقال.

وأضافت انه إنطلاقا من مبدأ التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحد من انتشار تلك الآفة الخطيرة وتجفيف منابع تهريبها تم تزويد قطاع الأمن الجنائي بدولة الكويت بكافة المعلومات المتعلقة بالشحنة.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية انه بناء على ذلك تم التنسيق مع إدارة جمارك ميناء بيروت البحري للتشديد على الشحنة وتفتيشها بدقة حيث تم العثور على كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون تقدر بحوالي 9 ملايين حبة تم إخفاؤها بطريقة احترافية داخل ثمار البرتقال وتعبئتها في أقفاص بلاستيكية تمهيدا لتهريبها.

واشارت الى انه بعد إجراء المزيد من التحريات وجمع المعلومات والاستدلالات تم التوصل إلى بيانات الشركة المستوردة للشحنة المضبوطة وعليه تم استدعاء مالكها والمفوض بالقيام بأعمال الشركة للتحقيق معهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

واكدت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب المواد المخدرة والاتجار بها حماية للمجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.

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