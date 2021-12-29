السعودية.. إعادة الإلزام بارتداء الكمامة والتباعد في جميع الأماكن

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وذلك بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة بشأن الوضع الوبائي وتزايد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد - 19) والسلالات المتحور منه.

وقررت مايلي:

-اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من يوم غد الخميس 25/ 5/ 1443هـ الموافق 30/ 12/ 2021م

-إعـادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتـوحة) والأنشطة

والفعاليات.

- سيتم تطبيق الإجراءات النظامية والعقوبات المعتمدة على المخالفين وعلى جميع أفراد المجتمع المسارعة إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح.

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