مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة في الكويت

المصدر: الكويت - وكالات

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أعلنت الكويت، أمس، صدور مرسوم أميري بالتشكيل الحكومي الجديد الذي يضم لأول مرة منذ قرابة ثلاثين عاماً ثلاثة نواب معارضين ونائباً مستقلاً. وشهد التشكيل الجديد تغيير أكثر من نصف الوزراء، كما ضم خمسة وزراء مستقلين في الوزارات الخدمية. وتعتبر هذه التشكيلة الوزارية الرابعة التي يشكلها، الشيخ صباح الخالد الصباح خلال عامين.

وضمت الحكومة الجديدة: حمد جابر العلي الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، وأحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، ومحمد عبد اللطيف الفارس نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وعيسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما شملت الحكومة أيضاً علي فهد المضف وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة، وحمد أحمد روح الدين وزيراً للإعلام والثقافة، وخالد مهوس سليمان السعيد وزيراً للصحة، وعبد الوهاب محمد الرشيد وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعلي حسين علي الموسى وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب، وفهد مطلق نصار الشريعان وزيراً للتجارة والصناعة، ومبارك زيد العرو المطيري وزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، ومحمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

واستقبل أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع له الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعرب أمير الكويت، عن تطلعه إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.

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