فصل مدير الإعلام في "ملكية الرياض" بسبب خبر خاطىء عن إطلاق الإستراتيجية

المصدر: البيان

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صدر توجيه بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض السعودية، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق إستراتيجية مدينة الرياض 2030، في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة أن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الإستراتيجية للعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها، وقرر المجلس أن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها.

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