السعودية تعدم داعشياً

المصدر: (الرياض - واس)

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نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس، حكم القتل تعزيراً بحق محمد عبد الله أحمد الصدام، أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، الذي عمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم، وتبني أفكاره.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: «تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته، وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني».

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. ووفق وزارة الداخلية السعودية، فإن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتأييد محكمة الاستئناف الجزائية والمحكمة العليا لحكم الإعدام.

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