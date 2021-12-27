لماذا لجأ السفير الياباني في السعودية إلى القرآن الكريم؟

المصدر: البيان

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كشف السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، أمس الأحد، عن السبب الذي دفعه للجوء إلى القرآن الكريم، على الرغم من كونه لا يعتنق الديانة الإسلامية.

وقال السفير الياباني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إنه بدأ بالاستماع لسورة "الفاتحة"، أولى سور القرآن الكريم؛ "بهدف تقوية وتطوير لغتي العربية".

ويعتمد الدبلوماسي الياباني على "تويتر" بشكل كبير في التواصل مع السعوديين بوصفه يستقطب الملايين منهم، ويشاركهم صور ومقاطع فيديو لنشاطاته المتواصلة في المملكة.

كما يلبي السفير دعوات لتناول الطعام والتعرف على أشهر أكلات السعوديين، ويشارك مواطني المملكة رقصاتهم التراثية المعروفة، وبينها العرضة السعودية، الأشهر بين تلك الرقصات.

ودرس السفير إيواي اللغة العربية قبل نحو 3 عقود في مصر، التي أقام فيها لذلك الغرض، ليتقنها بشكل ممتاز.

وتم تعيينه سفيرا في السعودية، مطلع العام الحالي، وسبق له أن عمل نائبا للسفير في الرياض قبل 10 سنوات، كما كان سفيرا لبلاده في العراق، وعُرف بتواصله مع السكان بلغتهم، ولهجاتهم المحلية؛ ما أكسبه شعبية كبيرة.

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