سلطنة عمان تحدث إجراءات الدخول للقادمين إليها

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت سلطنة عمان عدم السماح بدخول السلطنة إلا لمن يبرز شهادة سلبية فحص البلمرة (PCR) لمرض كوفيد-19 عند القدوم، على أن يكون الفحص قد أُجرِيَ خلال مدّة لا تتجاوز 72 ساعة قبل الوصول، و اشتراط تلقي جرعتين على الأقل من أحد اللقاحات المعتمدة لمن هم في عمر 18 سنة فأعلى - لغير العمانيين - لدخول سلطنة عُمان من جميع المنافذ .

كما أعلنت أن التطعيم شرط للسماح بدخول المؤسسات العامة والمنشآت الخاصة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن كعدم السماح لمن يعاني من أعراض تنفسية بالحضور إلى مقر العمل أو دخول المؤسسة والتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقررت السلطنة إلغاء العمل بقرار تعليق دخول البلاد من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور /أميكرون/ ، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز