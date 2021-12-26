مقتل مئات الحوثيين في 40 عملية استهداف بمأرب والجوف

المصدر: (الرياض - واس)

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقتل أكثر من 223 عنصراً إرهابياً من ميليشيا الحوثي في 40 عملية استهداف في محافظتي مأرب والجوف، شمال شرقي العاصمة صنعاء. وذكر التحالف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية عبر صفحتها على موقع «تويتر»، أمس، أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير 17 آلية عسكرية. وأشار التحالف، إلى تنفيذ عمليتيْ استهداف بالساحل الغربي اليمني لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

وأضاف التحالف أنه يعتزم خلال إحاطة إعلامية شاملة حول الأزمة اليمنية اليوم الأحد، عرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة. واختتم التحالف بيانه بالقول: «سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات».

وكان التحالف أكد أنه دمر عمليات نقل أسلحة في العاصمة صنعاء وذلك بعد مراقبتها. وأضاف أن تنفيذ العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية، مطالباً المدنيين بعدم التجمع أو الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء.

وأعلن التحالف، مساء أول من أمس، وفاة سعودي ومقيم يمني، وإصابة سبعة آخرين، إثر سقوط مقذوف حوثي في منطقة جازان، جنوبي المملكة. وكثّف التحالف منذ الأسبوع الماضي، ضرباته الجوية في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

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