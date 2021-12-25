التحالف العربي: سقوط مقذوفين في نجران وجازان بالسعودية

المصدر: البيان

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، عن سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية بنجران في محاوله لاستهداف المدنيين بالسعودية، فيما سقط مقذوف آخر على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

وقال التحالف العربي، في بيان، إن المقذوف الذي أطلقته ميليشيا الحوثي وسقط في صامطة بمنطقة جازان، أدى لوفاة مواطن سعودي ومقيم يمني.

وأضاف التحالف العربي أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، شمالي اليمن.

وأكد المصدر "استجابة للتهديد نحن بصدد تنفيذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد"، من أجل حماية المدنين.

وأشار التحالف العربي إلى تمكن الضربات من تدمير كهفين جبليين لتخزين الصواريخ البالستية والأسلحة بمحافظة صعدة.

فضلا عن ذلك، تمكنت ضربات التحالف العربي من تدمير 4 مخازن للصواريخ البالستية والمسيرات بمديرية المحويت التابعة لمحافظة المحويت، وفق "سكاي نيوز. عربية".

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