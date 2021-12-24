دعم عربي للبحرين ضد التحديات الخارجية

المصدر: القاهرة - بنا

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أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدبلوماسية البحرينية ركيزة أساسية للعمل العربي المشترك، مشيداً بحرص وجهود في تطوير المملكة جميع مسارات العمل العربي، وتعظيم المصالح العربية الجماعية، ودعمها للجهود التي تقوم بها الجامعة في معالجة مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الأمة والشعوب العربية، ودفع المساعي والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وبما يحقق التقدم والنماء لجميع شعوبها ودولها. وأشاد بدور المملكة الريادي في ترسيخ العلاقات الدولية، وما حققته من إنجازات في جميع الميادين، وإبراز المشاريع والمبادرات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية بنت عبد الله زينل مع الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بحضور الوفد النيابي المرافق، في مقر الجامعة بالقاهرة، حيث تم بحث سبل دعم وتعزيز العلاقات بين مجلس النواب وجامعة الدول العربية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم خلال اللقاء التباحث في التنسيق بين الجامعة والدبلوماسية البرلمانية من أجل خدمة قضايا المنطقة والشعوب والدول العربية.



ومن جانبها، أكدت فوزية بنت عبد الله زينل أن مملكة البحرين داعمة لكل ما من شأنه خدمة الوطن العربي من المحيط إلى الخليج العربي، وحريصة كل الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بكافة أطره وآلياته، وتعمل على دعم تنسيق المواقف بين الدول العربية إزاء مختلف القضايا، وبما يضمن مواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق تطلعات وآمال الدول والشعوب العربية في المزيد من الاستقرار والرخاء والازدهار والتقدم.



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