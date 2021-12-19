الجوازات السعودية: لا تكتفوا بـ«الخروج النهائي» للعمالة.. تابعوهم حتى مغادرتهم

المصدر: البيان

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شددت المديرية العامة للجوازات، على أصحاب الأعمال من المواطنين، بعدم الاكتفاء بمنح المقيمين من العمالة تأشيرة «الخروج النهائي» فقط، بل يجب عليهم متابعة العمالة حتى مغادرتهم.

وأكدت أن في حال عدم معرفة أصحاب الأعمال مقراً للعمالة الممنوحة لها تأشيرة «خروج نهائي» فيجب عليهم إلغاء التأشيرة وتسجيل «بلاغ تغيب»، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأفادت بأنه يمكن لصاحب العمل إصدار بلاغ تغيب عبر «أبشر» آليا، وفق الشروط التالية: أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية، يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة «تواصل» على «أبشر»، أن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا.

وفي السياق، كشفت «الجوازات» أن بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة «الخروج النهائي» خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة «أبشر» الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم وفق الشروط التالية: أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوما أو أكثر.

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