حاكم عجمان يهنئ أمير قطر باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وتمنى سموه في برقيته لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيدا من الرخاء والتقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذه المناسبة الوطنية.

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