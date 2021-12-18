حاكم رأس الخيمة يهنئ أمير قطر باليوم الوطني

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في برقيته عن أحر التهاني لصاحب السمو أمير قطر بهذه المناسبة، وعن أطيب التمنيات لشعب قطر بدوام التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة - بهذه المناسبة - إلى صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة.

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