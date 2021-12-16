سكان الإمارات وزوارها يشاركون أشقاءهم من البحرين احتفالاتهم باليوم الوطني

المصدر: وام

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تحتفل دولة الإمارات باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين وستشهد دبي استقطاب المقيمين والزوار من مختلف مناطق الدولة بالإضافة إلى مواطني المملكة من مختلف أنحائها للاستمتاع بمجموعة رائعة من الفعاليات العائلية والعروض الترويجية والاحتفالات الاستثنائية.

ويتم الاحتفال باليوم الوطني لمملكة البحرين في 16 و17 ديسمبر هذا العام تأكيدا على الروابط القوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفالا بهذه المناسبة وتزامنا مع إطلاق مهرجان دبي للتسوق الذي طال انتظاره نظمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة العديد من الاحتفالات العائلية والأنشطة والعروض الترويجية.

وتلتزم جميع مراكز التسوق والمتاجر والمعالم السياحية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بإرشادات الصحة والسلامة التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "استمرارا للتقاليد السنوية، نهنئ مملكة البحرين حكومة وشعبا بمناسبة اليوبيل الذهبي لقيام مملكة البحرين واستقلالها حيث يأتي هذا الاحتفال تعبيرا عن عمق الروابط التي تتقاسمها دولة الإمارات ومملكة البحرين التي تتمثل في العادات والتقاليد والموروث الثقافي المشترك وغيرها".

واضاف: "تعبيرا عن هذه الفرحة تم تنسيق برنامج خاص لمشاركة أشقائنا من دولة البحرين أفراحهم من خلال الاحتفالات الرائعة الفعاليات والعروض الترويجية الكبرى ..وتسلط هذه الفعاليات الضوء على مكانة دبي كوجهة رائدة للبيع بالتجزئة والترفيه على مستوى المنطقة والعالم واحتفالا باليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين سيحظى المسافرون من المملكة والذين تتطلع دبي إلى الترحيب بهم على طريقتها الخاصة ..ونحن نعتقد أن هذا هو الوقت المثالي ليتمكن زوار مملكة البحرين من الاستمتاع بعروض التجزئة وفعاليات الترفيه الخارجية التي تقام في مختلف أنحاء المدينة".

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أبرز الأنشطة والعروض الترويجية التي تستضيفها دبي بهذه المناسبة والمتضمنة عروض الإسقاط الضوئي في معالم دبي منها برواز دبي وعجلة عين دبي الوجهة الترفيهية التي تم افتتاحها مؤخرا".

كما يحتفل مطار دبي الدولي باليوم الوطني لمملكة البحرين من خلال الرسائل الاحتفالية والأعلام على شاشات المطار وسيتم الترحيب بالقادمين من قبل فرقة الحربية بالإضافة إلـى تزيين مراقبة الجوازات بالأعلام أيضا.

وهناك أيضا العروض الترويجية والتخفيضات التي تقدمها الفنادق والمتاجر للمتسوقين ويشارك في احتفالات اليوم الوطني لمملكة البحرين مجموعة كبيرة من العلامات التجارية.

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