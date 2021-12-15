الإمارات تعلق المحادثات مع أمريكا بشأن طائرات إف-35

المصدر: وكالات

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علقت الإمارات المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول صفقة طائرات إف-35.

وقال مسؤول إماراتي إن الإمارات جمدت في الوقت الراهن، لأسباب فنية، المناقشات بشأن صفقة شراء مقاتلات إف-35 الأمريكية.

وأوضح المصدر في بيان لوكالة "رويترز" أن الإمارات أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35 الأمريكية الصنع، والتي كانت ضمن صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل أيضا طائرات مسيرة وذخائر متطورة أخرى.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض أنها عازمة على إتمام الصفقة.

التأكيدات الأمريكية عززها البنتاجون الذي شدد على أن الشراكة مع الإمارات أكثر استراتيجية وأكثر تعقيدا من أي صفقة بيع سلاح.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق إن الشراكة الأمريكية مع الإمارات أكثر استراتيجية وتعقيدا من بيع الأسلحة وإن واشنطن ملتزمة بالعمل مع أبوظبي للإجابة على تساؤلاتها.

وأضاف أن من المقرر أن يناقش اجتماع يعقد بين المسؤولين الأمريكيين والإماراتيين في البنتاغون في وقت لاحق من هذا الأسبوع مواضيع عامة لكنه توقع طرح مسألة بيع الأسلحة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لـ"رويترز" شريطة عدم نشر اسمه إن إدارة بايدن ملتزمة بالمبيعات المقترحة لطائرات إف-35 إلى جانب طائرات إم كيو-9بي وذخيرة.

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