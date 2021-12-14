السعودية تسمح بالعمرة للقادمين من الخارج ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الثلاثاء، السماح بالعمرة للقادمين من الخارج لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما فأكثر.

وصرحت الوزارة، أن "هذا القرار يشمل السعوديين والمقيمين داخل المملكة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات"، مشترطة ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا"، حسب صحيفة عكاظ السعودية.

ودعت مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تسجيل إثبات اللقاح في منصة "مقيم" قبل الدخول للسعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا" و"اعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

أما للقادمين من الخارج بمختلف أنواع التأشيرات، فقد شددت وزارة الحج والعمرة، على ضرورة تسجيل إثبات اللقاح في منصة "قدوم" قبل دخول السعودية، والتسجيل في تطبيقي "توكلنا واعتمرنا" بعد الوصول إلى المملكة، مشيرة إلى أنه بعد تحديث الحالة الصحية يمكن حجز تصاريح العمرة والصلوات والزيارة.

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