بمناسبة القمة الخليجية الـ42.. أبرز مكتسبات مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية

المصدر: البيان

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تنطلق اليوم في العاصمة السعودية، الرياض، أعمال قمة دول مجلس التعاون الـ42، بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يترأّس وفد الدولة إلى القمة.

وبمناسبة القمة الخليجية، نشر مجلس التعاون الخليجي على صفحته في "تويتر"، سلسلة تغريدات تبرز إنجازات مجلس التعاون ومكتسباته خلال العقود الأربعة الماضية، والتي جاءت كالآتي:

المكانة الدولية لمجلس التعاون في مجال الشراكات الاستراتيجية

عضو في مجلس محافظي منظمة الأنتلسات.

عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات.

عضو في الاتحاد البريدي العالمي.

مكتب لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

عضو مراقب في مجموعة الإيجومونت لوحدات المعلومات المالية.

عضو مراقب في اللجنة الإقليمية المجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية (مينافاتف).

عضو مراقب في الأمم المتحدة لمحافلها الدولية.

عضو مراقب في أعمال اللجنة الدائمة لمفوضية اللاجئين.

عضو مراقب في أنشطة واجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

عضو مراقب في مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس).

الإنسان أولاً

تتصدر دول مجلس التعاون قائمة الـ 30 دولة من دول العالم الأكثر أمانا وسلامة وسط جائحة كورونا بالمقارنة مع أكثر من 250 دولة حول العالم. نسبة أداء التقدم المحرز لدول مجلس التعاون في مؤشر جاهزية الرعاية الصحية في مواجهة جائحة كورونا:

الإمارات 72%. البحرين 73%. السعودية 77%. عمان 70%. قطر 71%. الكويت 73%.

عدد جامعات دول مجلس التعاون الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية:

الإمارات 13. البحرين 6. السعودية 41. عمان 6. قطر 3. الكويت 2.

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