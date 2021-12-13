البحرين تستنكر «مؤتمر بيروت»

المصدر: المنامة - بنا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، أمس، عن بالغ أسفها واستنكارها استضافة العاصمة اللبنانية بيروت مؤتمراً صحافياً لعناصر معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين. وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، أنه تم تقديم احتجاج شديد اللهجة إلى الحكومة اللبنانية «بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقاً، والتي تعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».

مذكرة احتجاج

وأضافت وزارة الخارجية البحرينية أنه تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين هذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني. ودعت وزارة الخارجية البحرينية، الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز