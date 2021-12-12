ملكة الدنمارك تستقبل سفيرة الإمارات بمناسبة انتهاء فترة مهامها

المصدر: وام

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استقبلت مارغريت الثانية ملكة الدنمارك، فاطمة خميس خلفان المزروعي سفيرة الدولة لدى المملكة، بمناسبة انتهاء فترة مهامها لدى الدنمارك.

ونقلت المزروعي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جلالتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبها حملت ملكة الدنمارك، السفيرة تحياتها إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وأثنت على الجهود التي بذلتها السفيرة خلال فترة عملها في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ومملكة الدنمارك، متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.

من جانبها أعربت السفيرة عن تقديرها للتعاون الذي حظيت به من قبل حكومة الدنمارك خلال فترة عملها مما كان له بالغ الأثر في إنجاز مهمتها، مؤكدة حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

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