محمد بن سلمان يبحث في المنامة سبل التعاون وملفات المنطقة

المصدر: المنامة، الدوحة - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

في رابع محطاته خلال جولته الخليجية، استقبل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، أمس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وعقب وصوله، استعرض ولي العهد السعودي مع العاهل البحريني، العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وكان المجلس التنسيقي السعودي- البحريني عقد قبيل وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المنامة، اجتماعاً لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

بلورة المواقف

وقبل أن يحل في المنامة، كان الأمير محمد بن سلمان زار قطر، المحطة الثالثة في جولته الخليجية، وبدأت زيارته للدوحة، أول من أمس، وغادرها أمس، وأكدّ البلدان في بيان مشترك عزمهما على تعزيز التعاون تجاه جميع القضايا السياسية، والسعي لبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين أمنهما واستقرارهما.

كذلك أشار الطرفان إلى ضرورة الاستفادة من الفرص المتعلقة بمشاريع البنى التحتية والمناطق الحرة واللوجستية والغاز والطاقة خصوصاً خلال فترة استضافة قطر لكأس العالم 2022. من ناحية أخرى، رحّب البلدان بالعملية الانتخابية في العراق، وأيضاً شدداً على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا، وأكدا ضرورة ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال تزعزع أمن المنطقة، وإجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوزه لأزماته، كذلك رحّبا بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، أما عن ليبيا فاتفقا على أهمية الوصول لحل سياسي للأزمة.

متانة العلاقات

وأكد ولي العهد السعودي أن المحادثات التي أجريت في قطر أكدت متانة العلاقات بين البلدين، كما أشار في برقية بعثها إلى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب مغادرته الدوحة، إلى أن الزيارة والمباحثات، أكدت متانة العلاقات الأخوية بين البلدين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في كافة المجالات، بما يهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن تمنيه الأمن والاستقرار والازدهار للشعب القطري.

أتى ذلك بعد أن غادر ولي العهد السعودي الدوحة، حيث كان في مقدمة مودعيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي كان أيضاً على رأس مستقبلي ولي العهد السعودي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد ترأس، أول من أمس، مع أمير قطر الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي- القطري، كما زار، أمس، برفقة الشيخ تميم ستاد لوسيل في الدوحة، الذي من المرتقب أن يستقبل المباراة الختامية لبطولة كأس العالم 2022.

وتستبق جولة الأمير محمد بن سلمان قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الـ42، التي من المتوقع أن تعقد 14 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز