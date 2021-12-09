الإمارات تعزي الهند في ضحايا تحطم المروحية

المصدر: أبوظبي- وام ، كونور - أ.ف.ب

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عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، جراء تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية في ولاية «تاميل نادو» جنوب الهند، والتي أودت بحياة العديد من الأشخاص بينهم الجنرال بيبين راوات رئيس أركان الجيش وأسرته وعدد من ضباط الجيش.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الهندية، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل. وأعلن وزير الخارجية الهندي صبرهمانيام جايشنكر أنه «تأثّر بشدّة» بوفاة قائد هيئة الأركان.

وقال «لقد عملنا سوياً بشكل وثيق في السنوات الأخيرة. إنها خسارة كبيرة للأمة». وقُتل الجنرال راوات (63 عاماً) وزوجته و11 شخصاً آخر أمس، في تحطم مروحية بولاية تاميل نادو في جنوب البلاد.

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة «مع أسفنا العميق، بات من المؤكّد أن الجنرال بيبين راوات ومادهوليكا راوات و11 شخصاً آخر على متن المروحية توفوا في هذا الحادث المؤسف». وغرّد وزير الدفاع راجناث سينغ «إن موته المبكر يشكّل خسارة لا تعوّض لقواتنا المسلّحة وبلدنا».

سبب مجهول

وتحطّمت المروحية من طراز ام اي-17 الروسية الصنع لسبب غير محدّد بعد، قرب كونور في ولاية تاميل نادو فيما كانت تستعدّ للهبوط. وكانت المروحية في طريقها إلى كلية «ديفنس سيرفسز ستاف كولدج» العسكرية، حيث كان سيتوجّه الجنرال إلى العسكريين الجُدد ولطاقم في قاعدة جوية مجاورة، حسبما قال مسؤول كبير في الجيش لوكالة فرانس برس.

ووقع الحادث على بعد نحو عشرة كيلومترات من الطريق الأقرب، ما أجبر فرق الإنقاذ على التوجه إلى موقع الحادث سيراً، حسبما قال مسؤول آخر من فرق الإطفاء. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المروحية أقلعت من قاعدة لسلاح الجوي في سولور بعد ظهر أمس، بالتوقيت المحلي.

وأعلن سلاح الجو الهندي أن الناجي الوحيد من الحادث، وهو قبطان من كلية «ديفنس سيرفسز ستاف كولدج»، نُقل إلى مستشفى عسكري قريب.

منصب جديد

الجنرال بيبين راوات هو أول رئيس لهيئة الأركان في الهند بعدما استحدثت الحكومة الهندية هذا المنصب العام 2019. وهو يتحدّر من عائلة عسكرية خدمت أجيالاً عدة منها في القوات المسلحة الهندية، وانضم إلى الجيش برتبة ملازم ثانٍ عام 1978.

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