المصدر: (الرياض- وكالات)

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أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وتدمير مُسَيّرتين بالأجواء اليمنية، وقال: إنه تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي، وأكد التحالف أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة، تتعامل مع مصادر التهديد.

وفي وقت سابق من يوم أمس أيضاً، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، ودمرت هدفاً جوياً معادياً، تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي: إن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية، وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة، لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

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