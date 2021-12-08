وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه المنطقة الغربية

المصدر: وام

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اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمرت صباح اليوم الأربعاء هدفاً جوياً معادياً تم اكتشافه باتجاه المنطقة الغربية.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية - في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس " - إن وزارة الدفاع تتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمن وسلامة المملكة وحماية مقدراتها الوطنية وكذلك المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه الأعمال العدائية العابرة للحدود.

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