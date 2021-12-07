وزير تونسي يشيد بخطاب الإمارات المتسم بالوسطية وقبول الآخر والتعايش

المصدر: وام

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أشاد إبراهيم الشائبي، وزير الشؤون الدينية في جمهورية تونس، بخطاب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، المعتدل المتسم بالوسطية وقبول الآخر والتعايش والتسامح وحب الوطن، وتثبيت القيم ومكافحة الغلو والتشدد والأفكار الهدامة.

وثمن وزير الشؤون الدينية التونسي - خلال زيارته والوفد المرافق مقر الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي - حرص الهيئة على ترسيخ المعاني الصحيحة للدين الاسلامي وعكس الوجه المشرق لقيمه النبيلة وتعاليمه السامية ..مبديا إعجابه بالتطور اللافت الذي شاهده في الهيئة وتمكنها علميا وإداريا وفنيا من مسايرة متغيرات العصر بمبادرات ومهنية عالية.

ورحب الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة - الذي كان في استقبال الوزير التونسي والوفد المرافق - بالضيوف مبديا سعادته بهذه الزيارة التي أكد أنها امتداد لمسيرة التواصل والعلاقات الراسخة بين الدولتين قيادة وشعبا.

واطلع الدكتور الكعبي .. معالي الوزير إبراهيم الشائبي والوفد المرافق على إنجازات الهيئة والآلية التي تتبعها في إيصال رسالتها للمجتمع بأسس حضارية مواكبة للنهضة الحضارية والطفرة التقنية الحديثة، مؤكدا أن الهيئة تحظى بمتابعة ودعم من القيادة الرشيدة.

وبحث الجانبان آلية تعزيز التعاون في الشأن الديني من خلال تبادل الخبرات والزيارات والتواصل الإيجابي الذي يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتنمية الرؤى والمشاورات.

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