ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية لسلطنة عمان

المصدر: وام

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وصل إلى مسقط مساء اليوم سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية في زيارة رسمية إلى سلطنة عمان تستغرق يومين حيث كان في مقدمة مستقبليه السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه سيتم خلال الزيارة بحث عدد من المجالات والجوانب ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين وما يحقق تطلعات وآمال الشعبين العماني والسعودي لمستقبل أكثر رخاء ونماء وازدهار.

وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن أن ولي العهد السعودي سيزور سلطنة عمان في مستهل جولة رسمية تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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