الحجرف يدين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية إطلاق صواريخ باتجاه الرياض

المصدر: البيان

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دان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، في انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية.

وأشاد الأمين العام بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقتها الميليشيات الحوثية، اليوم "الاثنين".



وجدد تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكداً ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

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