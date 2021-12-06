محمد بن سلمان يغادر السعودية لزيارة دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم "الاثنين"، مغادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

و أوضح البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان سيبدأ زيارة رسمية يلتقي خلالها قادة سلطة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجاء نص البيان: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 5 / 1443هـ الموافق 6 / 12 / 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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