التحالف ينفّذ 11 استهدافاً للحوثيين خلال 24 ساعة

المصدر: عدن - وكالات

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أعلن تحالف دعم الشرعية، أنه نفذ 11 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب أول من أمس، وأوضح التحالف أن الاستهدافات ضد ميليشيا الحوثي بمأرب، دمرت سبع آليات عسكرية وقضت على أكثر من 60 عنصراً.

على صعيد آخر، أكد قائد المنطقة الثالثة العسكرية في مأرب والمسؤول عن العمليات القتالية في جبهات مأرب، اللواء منصور ثوابة، إحراز الجيش اليمني تقدمات كبيرة في اليومين الماضيين في بيحان وعسيلان وحريب، مشيراً إلى أن قوات الجيش قطعت خط إمداد الحوثيين بين بيحان وحريب، مضيفاً: «العمليات العسكرية مستمرة، والوضع العسكري اختلف تماماً، وميليشيا الحوثي تدفع بحشود، تلتهمهم صحراء مأرب وقتالهم في التباب يختلف عن القتال في مأرب، الحوثيون متخوفون الآن، في الفترة السابقة كانوا يعتمدون على الهجمات المستمرة لعمل اختراق في دفاعاتنا، لكن وضعهم الآن تغير للدفاع، ونحن بصدد ترتيبات عسكرية تثلج صدور اليمنيين».

ولفت قائد المنطقة الثالثة العسكرية في مأرب، في تصريحات لقناة العربية إلى أن ميليشيا الحوثي تبحث عن الثغرات الأقل تكلفة، وأن الاستراتيجية كانت العمل على استدراجهم لتكبيدهم الخسائر وهو ما حدث، مردفاً: «العملية العسكرية مستمرة في جميع الجبهات لكن الجبهة الجنوبية هي الأنشط في هذا التوقيت، وطائرات التحالف لها دور هام، فطائراتها وطلعاتها مستمرة ليل نهار، وكبدت الحوثيين خسائر فادحة ونحن نقدم لهم الشكر على ما يقدمونه».

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