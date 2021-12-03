مدبولي: العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجاً للتآخي بين الدول العربية

المصدر: وام

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أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ان العلاقات المصرية الإماراتية ستظل نموذجا فريدا للتآخي والترابط بين الدول والشعوب العربية ونمطا متفردا لتنسيق الرؤي والمواقف مشددا على ان القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين تحرص على تعزيز أطر التعاون ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة.

جاء ذلك في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الامارات العربية المتحدة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وتمنياته بدوام الرفعة والتقدم للإمارات.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري ان قيام اتحاد الامارات مثل نقطة الانطلاق لنهضة دولة الإمارات الشقيقة بقيادة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مشيرا إلى أن اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات يأتي وهي في بؤرة اهتمام العالم حيث تحتضن إكسبو 2020 دبي كحدث استثنائي يعقد لأول مرة في دولة عربية الأمر الذي يعكس اصرار الإمارات على المضي في مسيرة التميز وصنع الفارق برؤية قيادتها ووعي أبنائها.

وكانت المعالم الاثرية والثقافية والتاريخية والمراكز التجارية في مصر وبرج القاهرة ومكتبة الإسكندرية قد اكتست منذ أمس بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة.

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