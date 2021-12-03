دندياس: حظينا بعلاقات متينة مع الإمارات

المصدر: (أثينا - وكالات)

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هنأ وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، بعيد اتحادها الخمسين. وقال دندياس، في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في السنوات الأخيرة حظيت بلادنا ودولة الإمارات بعلاقات متينة وصداقة وطيدة وشراكة استراتيجية». وتابع: «أؤكد على تقارب وجهات نظرنا وشراكتنا التي بدأت تؤتي ثمارها لصالح شعبينا ودولتينا» وعبر عن تطلعه باستمرار توطيد العلاقات، قائلاً: «مستمرون في التعاون لضمان الاستقرار والأمن والتقدم لجيراننا».

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