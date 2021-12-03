ترودو: الإمارت مركز مزدهر وكل عام وشعبها بألف خير

المصدر: (دبي - البيان)

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أصدر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو بياناً هنأ فيه الإمارات قيادةً وشعباً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، معرباً عن انضمام بلاده إلى الإماراتيين في كندا وحول العالم، كما ولسكان الإمارات في احتفالاتهم، ليبارك ببيان اختتمه بعبارة عربية قال فيها: «كل عام وشعب الإمارات العربية المتحدة بألف خير وسلامة». وأشاد بيان ترودو، بالإمارات بصفتها مركزاً مزدهراً يربط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وأجزاء أخرى من العالم في الثقافة والتجارة والتمويل والسياحة.

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